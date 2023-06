European Games | alla Testa il pass per i Giochi L' Italia guida il medagliere

Irma Testa è ufficialmente a Parigi 2024. Alla Nowy Targ Arena, la pugile di Torre Annunziata, batte 5 - 0 la spagnola Jenifer Fernandez Romero, approda in semifinale degli, e conquista uno dei quattro pass olimpici disponibili nella sua categoria (57 kg). "Sono felicissima - ha detto la campionessa mondiale ed europea - . Centrare la terza Olimpiade è un ...Un crescendo di emozioni per la Nazionale Italiana di Arrampicata e per tutta la delegazione della FASI in questa trasferta a Cracovia - Tarnow per la terza edizione degli, che ...Giornata dorata per i colori rossocrociati agli. Michelle Heimberg ha infatti trionfato nei tuffi da 1m conquistando il titolo continentale per soli 0,15 punti davanti alla svedese Emilia Nilsson. Terzo oro a questa rassegna per Nina ...

Dieci medaglie e primato di Roma 2022. L'Italtuffi si conferma potenza continentale e chiude con un super argento di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel sincro dai 3 metri gli European Games di Cra ...La squadra di fioretto femminile ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Europei. Al termine di una splendida finale l’Italia ha sconfitto di misura la Francia.