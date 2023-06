Euro U21 | impresa di Israele che va ai quarti | Germania fuori

(Di mercoledì 28 giugno 2023)diche batte 1 - 0 la Repubblica Ceca e si qualifica aidei campionatipei U21 in corso in Georgia e Romania. Gli israeliani agguantano il secondo posto del gruppo C, alle ...

Impresa di Israele che batte 1 - 0 la Repubblica Ceca e si qualifica ai quarti dei campionati Europei U21 in corso in Georgia e Romania. Gli israeliani agguantano il secondo posto del gruppo C, alle spalle dell'Inghilterra che batte 2 - 0 i campioni uscenti della Germania e chiude a punteggio pieno.

Torino, Euro U21 non felice per Popa: tre gol subiti e due esclusioni Toro News

Clamorosa eliminazione della Germania durante la fase a gironi degli Europei Under 21. L'Inghilterra passa il turno a punteggio pieno ed estromette la Germania che si piazza ultima con un solo punto.Impresa di Israele che batte 1-0 la Repubblica Ceca e si qualifica ai quarti dei campionati Europei U21 in corso in Georgia e Romania. (ANSA) ...