Euro digitale | perché è un vantaggio? Si va verso il quadro normativo europeo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Torniamo a parlare di, la criptovalutapea in fase di studio e prossima sperimentazione, che risponde all’esigenza della Banca Centralepea di dotarsi di una valuta(quasi al pari dei bitcoin, ma con significative differenze). Sebbene non vi siano ancora notizie circa lo stato dell’arte del lavoro tecnico che sta portando avanti la BCE prima che l’possa diventare realtà, oggi la Commissionepea ha proposto ai Paesi membri l’adozione di uncomunitario, per rendere più semplice e collettivamente condiviso l’utilizzo della criptomoneta di stampopeo. Ma andiamo con ordine.è importante un ...

... che destina circa 17 milioni e mezzo di, risorse previste dalla Missione 6 del Pnrr, ad ...che permetterà loro di perfezionare le competenze relative all'utilizzo di questo strumentoma ...... " autenticarsi al sistema utilizzando SPID (Sistema Pubblico di Identità), CIE (Carta d'... " fino a un massimo di1.400 per ogni studente disabile che frequenta la Scuola primaria; " ......decretato che anche loro dovranno obbligatoriamente accettare tutte le forme di pagamento. è la medesima prevista per le altre attività ed è pari a 30fisse più il 4% del valore della ...

Cos’è l’euro digitale Il Post

L'Ue prepara la strada per l'euro digitale. La Commissione europea ha presentato una proposta legislativa sul corso legale del contante in euro, per garantire che la nuova valuta, sempre "battuta" ...La Commissione europea ha posto le basi, con una proposta legislativa, per la creazione della "valuta digitale della banca centrale" AGI - La Commissione europea ha posto le basi, con una proposta leg ...