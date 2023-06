Estrima - Dal Mimit 2 | 5 milioni di contributi per progetti di ricerca e sviluppo

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 28 giugno 2023)ha annunciato l'intenzione di investire oltre 5,4di euro su attività diIndustriale eSperimentale. A tal fine, l'azienda friulana di micromobilità, nota per aver lanciato il quadriciclo elettrico Birò, potrà contare su un contributo pubblico di circa 2,5di euro grazie all'Accordo per l'Innovazione, uno strumento messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy () per sostenere i grandi programmi disu filiere strategiche, come quella della mobilità. Il progetto. L'accordo, che sarà firmato nei prossimi giorni, verrà finanziato dal Fondo per la Crescita Sostenibile e sarà incentrato sull'implementazione del progetto Suleb (Smart Ultra-Low Emission Birò), che ...