Estate 2023 | il migliore costume da mare per sembrare più magre!

Leggi su tenacemente

(Di mercoledì 28 giugno 2023). La scelta deldaintero perfetto è sempre stata una sfida per ogni donna. Spesso i costumi coprono male o evidenziano le zone indesiderate del nostro corpo soprattutto per chi desidera nascondere qualche chilo in più. E stare in spiaggia, alo in piscina con unche non ci L'articolo proviene da Tenacemente.