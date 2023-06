Esquilino – Controlli dei Carabinieri | 2 arresti e 1 denuncia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Lo scorso pomeriggio, idel Gruppo di Roma, unitamente ai colleghi del Gruppo Tutela Lavoro di Roma e quelli del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno eseguito una serie di verifiche a piazza Vittorio Emanuele II – all’interno dei giardini, nelle aree sotto i porticati e lungo le vie limitrofe – mirate al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Ad esito delle attività due persone sono state arrestate, unata a piede libero e altre due sanzionate. Identificate in totale 82 persone e controllati 32 veicoli. In manette sono finiti un cittadino italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 5 giugno 2023 dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Messina, dovendo espiare la pena di 4 mesi di reclusione per il reato di truffa, e un cittadino del Marocco, senza fissa dimora, sorpreso a rubare uno ...

Un decreto legislativo per riformare il sistema deisulle imprese è stato esaminato ieri ... nel quartiere. Tra gli imputati, accusati di occupazione abusiva di stabile aggravata, ...Sono stati gli agenti del commissariatoa intervenire in via Principe Amedeo a seguito di ...alta l'attenzione della polizia su tutta l'area della stazione Termini con molteplici...'L'allarme che sale da commercianti e residenti dell', Castro Pretorio e Termini, resta ... le associazioni e i cittadini per individuare le zone su cui aumentare ie ragionare ...

Roma. Auto usate per trasportare droga, abilmente nascosta nella scocca o tra i sedili, stupefacente nascosto negli slip, questi alcuni degli stratagemmi – oltre a nascondigli più o meno ingegnosi- us ...A distanza di pochi giorni dal corteo organizzato per chiedere maggiore sicurezza nel quartiere lo scorso pomeriggio sono andati in scena alcuni dei controlli straordinari dei Carabinieri all’Esquilin ...