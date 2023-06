Eredità Berlusconi | anche Fascina avrà la sua parte

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Gli eredidifendono la Fininvest A100 milioni e l’usufrutto di Arcore La Stampa, di Francesco Spini, pag. 26 Con una infilata di assemblee, comincia il dopo Silviodel Biscione. L’appuntamento clou è domani, quando tutti i figli del fu Cavaliere si riuniranno invia Paleocapa, a Milano, per disegnare la Fininvest del futuro in carta carbone con quella vista fin qui. Concordia e continuità, dunque, in attesa di un testamento che richiederà ancora giorni per la sua pubblicazione. Prima ancora di sistemare le cose della cassaforte di famiglia al vertice dell’impero, già oggi, in un altro palazzo milanese in piazza Borromeo, si riuniranno i figli die Veronica Lario, ossia Barbara, Eleonora e Luigi. E prevista infatti l’assemblea di H14 Spa, la società costituitail 12 settembre ...