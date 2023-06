Eolie Music Fest 2023 al via | nel cast Elisa | Willie Peyote | Myss Keta | Pelù

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Al via l’edizionedell’con una settimana dia all’insegna della leggerezza, della sostenibilità e del turismo consapevole, la ricca line up Le Isole– Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli – sono pronte a ospitare da giovedì 29 giugno a venerdì 7 luglio la nuova edizione di, ilival con un calendario ricco di eventi unici e performanceali esclusive che ammalieranno gli spettatori in ogni momento, da vivere appieno tra mare, terra e la magia dei vulcani. Con la direzione artistica di Samuel Romano e la co-direzione di Andrea Biviano unisce allaa, sostenibilità e turismo consapevole, grazie alla magnificenza e all’energia ...