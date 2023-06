Enrico Silvestrin se la prende con Fedez e Love Mi | “Divulgatore di M”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Anche quest’anno è tornatoMi, l’evento organizzato dache unisce musica e solidarietà. Il mega concerto ha l’obiettivo di raccogliere fondi da donare alla Fondazione Together to go (i ricavi serviranno a costruire un centro in a Milano per la riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale). Ieri sera però sui social si è levata una voce contro lo show esu Twitter ha scritto diversi tweet dando al rapper del ‘di m***a’. “La venue perfetta delMi è Guantanamo. Anche il pubblico ha l’autotune. Stam***da andrebbe nascosta, invece viene trasmessa.è ildella ...