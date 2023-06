Enrico Silvestrin contro il LoveMi di Fedez su Twitter

E' durissimo l'attacco dia Fedez e al suo Love ...Quando si dice 'toccarla piano'. Bisognerebbe ricordare adche 'stammerda' è legata ad una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596 (attivo fino al 2 luglio) o tramite donazione sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l'...... giornalista, conduttore televisivo e politico Gianrico Carofiglio , 30 maggio 1961, scrittore, ex magistrato ed ex politico Erick Thohir , 30 maggio 1970, imprenditore e politico, ...

Enrico Silvestrin contro Fedez: i messaggi su Twitter per Love Mi Tag24

Enrico Silvestrin su Twitter si scaglia contro il concerto organizzato da Fedez in Piazza Duomo a Milano Il concerto organizzato da Fedez, Love Mi, è tornato anche quest’anno. L’obiettivo è quello di ...Mentre in Piazza Duomo andava in onda lo spettacolo organizzato da Fedez, LOVE MI, con il concerto di beneficenza per la sua città, sui social, qualcuno commentava quanto stava accadendo a Milano. Le ...