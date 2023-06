Enrico Papi | “Sono fluido e non credo nella fedeltà Nei matrimoni si diventa come dei parenti | l’incesto anche no | grazie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “La, perla intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire”. E’ con la sua inconfondibile schiettezza chesi racconta sulle pagine del settimanale Chi in occasione dei 25 anni dio che ha appena festeggiato con la moglie Raffaella Schifino, parlando senza filtri del loro rapporto di coppia. “Abbiamo vacillato parecchie volte, ma quando le cose non vannogiusta direzione cidue possibilità, o si tenta di risolvere il risolvibile, aggiustando tutto, oppure bisogna capiremettere la parola fine senza fare del male a nessuno.fortemente convinto che sia molto meglio una separazione serena e rispettosa, di uno infelice”, ...