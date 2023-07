Enrico Papi parla di fedeltà e della storia d’amore con Raffaella Schifino | “Sono fluido”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi si è raccontato nel corso di un’intervista per il settimanale Chi, condividendo il suo punto di vista in merito all’amore e i rapporti di coppia. L'articolo proviene da DireDonna.

LE IMMAGINI Fotogallery -, 25 anni di matrimonio controcorrente IN PIAZZA DUOMO A MILANO Fotogallery - 'Love Mi', da Fedez a Tananai, le foto più belle dello show Straordinario successo ...Barbara d'Urso, i fan notano un dettaglio nel selfie in palestra: 'Lui chi è' Barbara d'Urso sostituita daL'opinionista dell'Isola potrebbe tornare alla conduzione di un suo cavallo di ...L'operazione non è certo radicale, visto che per esempio su Italia 1 tornerà il reality "La pupa e il secchione" e sarà guidato probabilmente da(che peraltro subentra alla stessa d'Urso).

Enrico Papi e non solo, tutte le star che hanno dichiarato di essere “fluide" Sky Tg24

L'Isola dei Famosi 2024 confermata su Canale 5, mentre non ci sarà Ilary Blasi: chi prenderà il suo posto al timoneIl difficile racconto e la confessione intima del presentatore. Ma per fortuna accanto a lui c'è una persona straordinaria a ...