Enrico Papi parla di fedeltà e della storia d’amore con Raffaella Schifino | “Sono fluido”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi si è raccontato nel corso di un’intervista per il settimanale Chi, condividendo il suo punto di vista in merito all’amore e i rapporti di coppia. L'articolo proviene da DireDonna.

LE IMMAGINI Fotogallery -, 25 anni di matrimonio controcorrente IN PIAZZA DUOMO A MILANO Fotogallery - 'Love Mi', da Fedez a Tananai, le foto più belle dello show SU CANALE 5 Fotogallery -...Dopo aver concluso l'avventura da opinionista nel reality di Canale 5 - L'Isola dei Famosi -ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista concessa al settimanale Chi di Alfonso Signorini in occasione dei 25 anni di matrimonio con la moglie Raffaella Schifino. Nel corso della ...Dopo l'avventura come opinionista all' 'Isola dei famosi' ,si è raccontato in un'intervista senza filtri a Chi . Al settimanale ha parlato del suo rapporto con la moglie Raffaella Schifino, con la quale ha festeggiato i 25 anni di matrimonio, ...

Enrico Papi e la sua idea dell'amore: "Sono fluido e la fedeltà non esiste" TGCOM

Il conduttore si sbilancia nell’intervista rilasciata al settimanale Chi: «La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste».Enrico Papi ha festeggiato 25 anni di matrimonio con la moglie Raffaella Schifino, eppure si dichiara fluido.Un amore basato sulla libertà di coppia, senza vincoli monogamici: lo racconta al ...