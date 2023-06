Enrico Papi festeggia 25 anni di matrimonio | “Sono fluido | con mia moglie nessuna ipocrisia”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il settimanale “Chi” dedica la cover a, visto di recente come opinionista a “L’Isola dei Famosi”. Il conduttore

Leggi Anche 'L'Isola dei Famosi',e Vladimir Luxuria sono gli opinionisti della nuova edizione Sul matrimonio e le crisi 'Abbiamo vacillato parecchie volte, ma quando le cose non vanno nella giusta direzione ci sono due ..., dopo l'esperienza di opinionista de L'Isola dei Famosi 2023 , si è lasciato intervistare da Chi Magazine ed ha svelato di essere fluido confidando come vive il rapporto con la moglie. ...Normalmente abbiamo avuto modo di conoscere, di un conduttore come, solo il lato prettamente lavorativo e professionale. Negli anni abbiamo saputo amare il suo carattere solare e frizzante, capace di conquistare pian piano il cuore del pubblico da casa, ...

Enrico Papi: «Sono fluido. La monogamia non esiste. Tra me e mia moglie nessuna ipocrisia» leggo.it

Il conduttore tv ha appena festeggiato i 25 anni di matrimonio con Raffaella Schifino e si è raccontato a "Chi" ...A Chi Magazine Enrico Papi ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del suo matrimonio con Raffaella Schifino, madre dei suoi due figli Rebecca e Iacopo, e dei 25 anni trascorsi insieme ...