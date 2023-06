Enrico Papi è fluido | tradimenti e rapporti con la moglie | “la fedeltà non esiste”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 28 giugno 2023), dopo l’esperienza di opinionista de L’Isola dei Famosi 2023, si è lasciato intervistare da Chi Magazine ed ha svelato di essereconfidando come vive il rapporto con lacon lasvela di non essere adatto alla monogamia e confida come gestisce... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.