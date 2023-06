Enrico Papi confessa | “Se sono fluido? Assolutamente sì Non dico che con mia moglie siamo una coppia libertina ma…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Alla sua prima esperienza come opinionista a L’Isola dei Famosiha travolto tutti, sia in studio che a casa, compresa la conduttrice Ilary Blasi, che diverse volte ha avuto difficoltà a tenere a freno la sua esuberanza. Un’esuberanza che il presentatore ha anche in famiglia, in particolar modo con laRaffaella Schifino, con la quale è spostato da ben 25 anni: un grande traguardo che laha raggiunto proprio pochi giorni fa. Intervisto dal settimanale Chi,ha parlato di questo successo, ricordando anche il giorno delle nozze: Ricordo la paura che avevo a uscire di casa. Miaera arrivata, mentre io ero ancora dai miei genitori. Poi ricordo Maurizio Costanzo: era il mio testimone di nozze ed era piuttosto indispettito per il mio ritardo. E ancora ...