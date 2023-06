Enrico Papi confessa | «Io fluido? Assolutamente Sono curioso per natura»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 28 giugno 2023)(foto IG) “Lasciare il giusto spazio all’altro di esprimersi” è peril segreto del matrimonio. Almeno del suo, che ha da poco tagliato il traguardo delle nozze d’argento con la sua Raffaella Schifino. Una libertà che il conduttore, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi in veste di opinionista, rivendica e non nasconde: “attratto dal bello (…) Raffaella sa perfettamente cheattratto dalla bellezza e cheper“ dichiara in un’intervista a Chi. La domanda, a questo punto, è d’obbligo: “Potrebbe definirsi?“. Lui ammette: “, anche se non credo nelle etichette. Ioun esteta, vado ...