(Di mercoledì 28 giugno 2023)annuncia ledelMa…del tu, che partirà da Milano per poi arrivare a Napoli, Torino e Firenze Dopo il grande successo di un travolgentesold out che ha girato tutta Italia in inverno e primavera e prosegue questa estate,annuncia ledi MA…DEL TU!, lo spettacolo prodotto e organizzato da Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili online su vivoconcerti.com a partire da mercoledì 21 giugno 2023 dalle ore 14.00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da lunedì 26 giugno 2023 alle ore 11.00. La tranche autunnale di MA…DEL TU! partirà da Milano con ben quattro serate ...

EX - Amici come prima! (Commedia) in onda alle 23.30 su Nove , un film di Carlo Vanzina, con Alessandro Gassmann,, Anna Foglietta, Vincenzo Salemme, Tosca D'Aquino, Teresa Mannino, ...Tra palazzi storici e musei da scoprire, sono in programma la fiera agricola, ma anche mostre, concerti e spettacoli con, tra gli altri,Ruggeri, Marco Ligabue, Mirko Casadei ...Stavolta i protagonisti sono quattro:, Ilenia Pastorelli, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu , nei panni di quattro amici di 9 anni che da un giorno all'altro si ritrovano adulti, ma ...

Enrico Brignano, ecco le date autunnali del tour Ma... Diamoci del tu Spettacolo.eu

Comprare vidalista online in Italia La valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, l’intrattenimento per tutte le eta` e il giusto connubio fra tradizione ed innovazione sono gli el ...La 74esima edizione della manifestazione in programma dall'1 al 10 settembre con eventi gastronomici, culturali, artistici, spettacoli e concerti ...