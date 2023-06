Eni e Pbf partner al 50% nella bioraffineria St. Bernard

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Eni Sustainable Mobility e Pbf Energy hanno annunciato oggi il closing della joint venture partecipata al 50/50, la St.Renewables (Sbr), per unache è già operativa nell'area ...

Sustainable Mobility eEnergy hanno annunciato oggi il closing della joint venture partecipata al 50/50, la St. Bernard Renewables (Sbr), per una bioraffineria che è già operativa nell'area ..."La bioraffineria SBR potra' trarre vantaggio dai punti di forza e dalle competenze complementari die di. Siamo soddisfatti della nostra partnership cone non vediamo l'ora di ...Sustainable Mobility eEnergy hanno annunciato oggi il closing della joint venture partecipata al 50/50 la St. Bernard Renewables, per una bioraffineria che e' gia' operativa nell'area della ...

Eni Sustainable Mobility and PBF Energy Announce Closing of St ... Eni

La collaborazione tra Eni Sustainable Mobility e PBF Energy ha portato alla creazione di una bioraffineria in Louisiana, USA. La joint venture da 50/50, St. Bernard Renewables, ha ricevuto un investim ...Eni Sustainable Mobility e Pbf Energy hanno annunciato oggi il closing della joint venture partecipata al 50/50, la St. (ANSA) ...