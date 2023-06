Energia | decarbonizzazione gas combustibili | accordo Enea-Assogasliquidi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Passi in avanti nella ricerca dei gas liquefatti per centrare gli obiettivi diindicati a livello europeo e nazionale nel medio e lungo periodo. Con l'sottoscritto oggi da-Federchimica edl'industria del Gpl e Gnl intende accelerare un percorso già annunciato e intrapreso prima della pandemia: incrementare sensibilmente la produzione di bioGpl, bioGnl e altri prodotti rinnovabili come il dimetiletere (Dme) e il biogas ottenuti da processi bio o di carbon recycling. Il protocollo d'intesa è finalizzato a condividere competenze ed esperienze al fine di sviluppare, caratterizzare e validare nuove tecnologie e prodotti in grado di contribuire in modo sostanziale alla riduzione dell'impronta carbonica dei settori del termico e dei trasporti. “Siamo ...

...sulla società" l'azienda punta a consentire a 110 milioni di famiglie l'accesso all'...e digitalizzazione. Prysmian - si legge in una nota - rafforza il proprio impegno nel ......mondiale dei cosiddetti Very Large Power Grid Operators per la trasmissione dell'elettrica, ...delle fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo per raggiungere i target di. ...Centrare gli ambiziosi obiettivi died efficienza energetica fissati a livello comunitario sarà tutt'altro che facile, ...quale emerge che tra il 2005 e il 2021 il consumo di...

Energia, decarbonizzazione gas combustibili: accordo Enea ... Adnkronos

ROMA (ITALPRESS) - L'Italia svolgerà un ruolo fondamentale per indirizzare il processo di decarbonizzazione del trasporto aereo nell'iniziativa del World ...(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Passi in avanti nella ricerca dei gas liquefatti per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione indicati a livello europeo e nazionale nel medio e lungo periodo. Con l'accordo ...