Elodie | Luca Barbareschi | ' Ti volevo in un film come protagonista | ma non hai mai voluto incontrarmi' Ecco perché lei non ha risposto

, nei giorni scorsi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram . Moltissime sono state le reazioni e i commenti dei fan, tra questi, spunta quello diBarbareschi , regista e ...Barbareschi: 'Ti volevo in un film come protagonista, ma non hai mai voluto incontrarmi'Barbareschi ha rivelato di avere provato a mettersi in contatto conper proporle un ...posta su Facebook. E tra le reazioni spunta quella diBarbareschi : "Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai mai voluto incontrare. Peccato!! Sei fantastica!". Ghosting in ...

Luca Barbareschi vede una foto di Elodie: Ti volevo in un film, non ... Fanpage.it

Luca Barbareschi ha rivelato di avere provato a mettersi in contatto con Elodie per proporle un ruolo da protagonista nel suo ultimo film. La cantante e attrice protagonista di Ti mangio il cuore però ...Elodie, nei giorni scorsi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. Moltissime sono state le reazioni e i commenti dei fan, tra questi, spunta quello di Luca Barbareschi, regista e produttore.