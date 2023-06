Elly Schlein Pd | ' Il nazionalismo di Putin sia da monito all' Europa'

Da Bruxelles,non ha parlato solo del disastroso governo Meloni. La segretaria del Pd ha parlato anche della situazione in Russia, dopo la ribellione fallita del gruppo Wagner guidato da Prigozhin. "...Lo ha detto la segretaria del Pdin un punto stampa a Bruxelles. 28 giugno 2023Giuseppe Cruciani è un fiume in piena. Chiamato a commentare il Gay Pride di Milano, il conduttore de La Zanzara si scaglia contro. La leader del Pd è stata tra i protagonisti della manifestazione. E Cruciani non si risparmia. 'Le vere fake news - esordisce su Radio 24 - sono quelle che sono andate in circolazione ...

Schlein e Calenda, "patto dell'ascensore": tam tam impazzito alla Camera Liberoquotidiano.it

Parla così Elly Schlein a proposito dell’intesa chiesta da Giorgia Meloni con il presidente tunisino Kais Saied e avallata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il premier ...La segretaria del Pd contesta l’esecutivo su diversi fronti: dal Mes alla scelta del commissario per l’alluvione all’aumento dei tassi deciso dalla Bce ...