Elemental | la grande lezione semplice del film Pixar

(Di mercoledì 28 giugno 2023) È strano come a volte le cose più semplici nascondano, in realtà, molto più di quanto sembrino. Come elementi basilari possano racchiudere una complessità inaspettata. È il caso dell’ultima opera di casa, la cui colpa è quella di essere arrivata sugli schermi timidamente, dopo una serie di delusioni e di disabitudini che hanno in qualche modo gettato cupe ombre verso quello che, fino a qualche anno fa, era universalmente riconosciuto come uno dei migliori studi d’animazione americani. Ombre che il regista delPeter Sohn aveva già sperimentato, quando Il viaggio di Arlo fu paragonato ingiustamente all’originalità di Inside Out, perdendosi velocemente nell’oblio della collettività e rimanendo un piccoloricordato solo da pochi appassionati. Si potrebbe imputare lo scarso successo di questi due ...

Elemental, amore e integrazione targato Pixar NPC Magazine

Al primo posto nel box office di questa settimana ritroviamo Elemental al primo posto, insieme a diverse nuovissime uscite.Conquista subito la vetta della classifica Cinetel del week end Elemental, il cartoon melting pot di Peter Sohn ambientato nella popolosa Elemental City dove convivono pacificamente quattro gruppi div ...