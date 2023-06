Egitto | palazzo crollato ad Alessandria | bilancio sale a 10 morti

E' salito ad almeno 10 morti il bilancio delle vittime del crollo di undi 13 piani ad Alessandria, nel nord dell'. Lo riferiscono i media locali passati due giorni dalla tragedia senza che le autorità abbiano ancora fornito un bilancio ufficiale. Secondo ......l'articolo Le autorità non hanno ancora fornito un bilancio ufficiale mentre i soccorritori continuano a cercare sopravvissuti Il crollo di undi 13 piani ad Alessandria, nel nord dell',...Anche Sestri Levante vuole fare lo stesso Giulio Regeni è stato torturato e assassinato in. ... condannato in Cassazione e di conseguenza espulso daMadama, in un Paese normale avremmo ...

Alessandria d’Egitto, crolla un palazzo per case-vacanza di 13 piani Il Sole 24 ORE

Secondo il sito del giornale al-Ahram, l'ultimo corpo senza vita estratto dalla macerie è di un ragazzo di 21 anni.