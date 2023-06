eFootball Championship Pro 2023 | Man United campione | Milan ko in semifinale

Dopo diversi mesi all'insegna di scontri serrati e accesa competizione, l'Pro 2023 si è concluso con la vittoria del Manchester United. Per la prima volta in tre anni, il torneo è tornato al formato offline . Gli otto club partecipanti si sono ...... il Manchester United (2 - 1) ha guadagnato un posto in finale con l'FC Bayern Münich, che ha battuto l'FC Barcelona per 2 - 1 Dopo diversi mesi l'Pro 2023 si è concluso ...Dopo mesi di attesa è finalmente arrivato l'annuncio ufficiale: l'è realtà! Scopriamo tutto sulla nuova stagione competitiva del gioco KONAMI. La stagione comincia adesso Dopo settimane in cui la stagione competitiva sembrava definitivamente ...

