Edoardo Tavassi si difende da qualche fan di Oriana che lo aveva criticato ingiustamente | “Tu sei marcia…”

(Di mercoledì 28 giugno 2023)ha deciso dirsi dagli attacchi ingiustificati sui social, rispondendo alle critiche delle fan diMarzoli, noto per la sua partecipazione all’edizione del Grande Fratello Vip, ha dovuto affrontare una serie di attacchi ingiustificati sui social media. Alcune fan diMarzoli hanno sostenuto che l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi avesseil lavoro della modella venezuelana. Tuttavia,ha deciso di rispondere a tono a queste accuse infondate. La Storia Ironica diAttraverso le sue storie su Instagram,ha commentato in modo ironico alcuni costumi da bagno che stava ...

, nel corso della trasmissione radiofonica Non Succederà Più in onda su Radio Radio, ha parlato del suo rapporto con Micol Incorvaia , nato nel corso della settima edizione del Gf Vip. ..., uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip , è intervenuto ai nel corso della trasmissione radiofonica 'Non succederà più' in onda su Radio Radio. Gf Vip, ......o maschio orgogliosoDonnamaria ha reagito pubblicamente come la seconda opzione (tanto da aver presumibilmente voluto fare un dispetto all'ex fidanzata asserendo di voler chiamare...

Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: "Perché è tutto cosi perfetto e meraviglioso" ComingSoon.it

Edoardo Tavassi , stufo dei continui attacchi ingiustificati sui social, ha deciso di rispondere per le rime ad alcune fan di Oriana Marzoli , secondo le quali l’ex naufrago de ...Martina Nasoni è rimasta in contatto con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi dopo il GF Vip L'ex gieffina risponde alle domande dei fan.