Edoardo Donnamaria ha già dimenticato Antonella | la segnalazione scatena i fan

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Personaggi tv.ha un’altra? L’indiscrezionei fan. Tra le coppie più amate del GF Vip 7 c’era sicuramente quella formata daFiordelisi ed. Il loro amore però sembra essere già giunto al capolinea. I due si sono detti addio e non sono mancate le frecciatine sui social. I fan della coppia sono rimasti completamente senza parole davanti a questa loro scelta. In queste ore sta girando sul web una nuova indiscrezione su, il quale sembrerebbe avere già un’altra persona. Questahato i fan.Leggi anche:Tavassi interviene dopo la rottura dei Donnalisi e spiazza tutti Leggi anche: ...

Al 'Grande Fratello Vip'e Antonella Fiordelisi si sono presi e lasciati innumerevoli volte. Anche fuori dalla Casa gli alti e bassi sono continuati, ma ora per i Donnalisi sembra essere arrivato il ...Un addio annunciato e una tempesta di critiche Antonella Fiordelisi ehanno deciso di mettere fine alla loro relazione, riconoscendo le incompatibilità che li separavano. Tuttavia, dopo ...Fotogallery - Antonella Fiordelisi ed, aria di crisi IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 Fotogallery - 'Temptation Island', ecco le sette coppie LE FOTO SOCIAL Fotogallery - Roberta Beta operata per un adenoma SUI SOCIAL ...

Gf Vip, Edoardo Donnamaria rompe con Antonella Fiordelisi: "Malata di social, ha bisogno di aiuto" TGCOM

La showgirl Antonella Fiordelisi approda a Tale e Quale Show Clamorosa indiscrezione dopo gli ultimi indizi disseminati sui social Dopo la fine della storia con Edoardo Donnamaria la bella Antonella ...Matteo Diamante parla del nuovo format in arrivo con Edoardo Donnamaria: le rivelazioni sui social Per Matteo Diamante l’attesa è quasi finita. Il modello ed ex concorrente del GF Vip e L’Isola dei fa ...