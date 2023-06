Ed Sheeran regala la chitarra ad un emozionatissimo | piccolo fan

La7.it - Ancora un gesto di grandissima generosità da parte della pop star inglese Ed. Durante una esibizione si è rivolto ad un emozionatissimo bambino raccontando di come avesse iniziato a ...È il ritornello di Beautiful game, la canzone che Edha scritto per la colonna sonora dell'... con quest'ultimo che gliuna nuova maschera che lo fa assomigliare a Zorro (il vero cognome ...La7.it - Ancora un gesto di grandissima generosità da parte della pop star inglese Ed. Durante una esibizione si è rivolto ad un emozionatissimo bambino raccontando di come avesse iniziato a ...

Shawn Mendes torna sul palco insieme a Ed Sheeran Radio Globo

Ancora un gesto di grandissima generosità da parte della pop star inglese Ed Sheeran. Durante una esibizione si è rivolto ad un emozionatissimo bambino raccontando di come avesse iniziato a suonare la ...