ECORADUNO CARNIA 4×4 Memorial Titta Concina

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Si è svolta l’edizione numero 27 del Raduno4×4domenica 25 giugno. La manifestazione, da anni oramai è un appuntamento fisso per gli appassionati di 4×4 ed escursioni. La particolarità di questa manifestazione è quella di unire sport ed ecologia, nel pieno rispetto dell’ambiente in cui si svolge; così i fuoristradisti armati di buona volontà, lungo il percorso, oltre ad affrontare gli ostacoli tipici del mondo off road, raccolgono eventuali rifiuti che poi vengono scaricati alla piazzola ecologica. Anche quest’anno le autorità hanno supportato la manifestazione: la Regione Friuli Venezia Giulia, ha concesso il Patrocinio, così come i Comuni di Tolmezzo e Venzone; inoltre il Comune di Amaro, oltre alla concessione del Patrocinio, ha fatto intervenire la squadra volontari di ...