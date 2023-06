Ecco come gli stranieri ‘distruggono’ la cucina italiana | non solo ananas sulla pizza | le curiose e disgustose rivisitazioni che non conoscevi

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Se per te l’è l’oltraggio più grande, allora non conosci le altre ricette “distrutte” all’estero. Quando si parla di, noi italiani siamo tanto patriottici quanto suscettibili. Insomma, non ce ne va mai bene una e quando siamo in vacanza all’estero non perdiamo occasione per sottolineare la bontà della nostra tradizione gastronomica che non ha nulla a che vedere col resto del mondo. Ed in parte diciamo puresia vero tant’è che lanostrana rimane una delle più apprezzate in assoluto. Ma non. Quali sono gli errori imperdonabili commessi dagli? – Grantennistoscana.itChe sia in Brasile o Giappone, ad un certo punto del nostro viaggio ...