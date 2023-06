Ebosse fa infuriare i tifosi dell’Udinese | il calciatore si allena con la maglia del Napoli – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il, Enzo, indossava ladeldurante l’mento. E’ subito polemica tra ifriulani. Il giocatoreclasse 1999, Enzo, ha scatenato la rabbia di numerosifriulani per un dettaglio di non poco conto. Il giovane difensore camerunese sta attualmente recuperando da un infortunio al crociato che gli ha impedito di concludere la stagione regolarmente e, come riportato dal portale TuttoUdinese, vuole concludere l’iter riabilitativo al più presto per tornare poi a disposizione del tecnico Andrea Sottil a partire dal prossimo autunno. Il giocatore ha acceso (involontariamente) la miccia della polemica con una storia condivisa sul suo profilo ufficiale ...