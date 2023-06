Eataly | il bilancio lascia l' amaro in bocca a Farinetti Rosso da 70 mln sul menù della Disneyland del cibo

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ancora una forte perdita per, il gruppo di ristorazione e food retail, fondato da Natale "Oscar"e di cui il fondo Investindustrial di Andrea Bonomi avrà a breve il 52%. Qualche settimana fa, infatti, i soci si sono ritrovati per approvare l'esercizio 2022 chiuso nella parte civilistica con undi 25,8 milioni di euro, peggiore di quello di 22,1 milioni del precedente. Il disavanzo è stato riportato a nuovo e così le perdite accumulate e finora non ripianate sono arrivate a 70 milioni, a fronte di un patrimonio netto di 58,7 milioni.