È già crisi Bce kamikaze | tsunami finanziario | il sistema può collassare

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La Bce di Christine Lagarde sta alzando troppo il tiro. L'infilata di rialzi dei tassi di interesse per contenere l'inflazione, infatti, sta avendo conseguenze catastrofiche. E non soltanto sui mutui, i cui prezzi del variabile sono schizzati alle stelle, così come si è impennato il costo di ogni finanziamento. Anche per le imprese e le famiglie le conseguenze sono pesantissime. Non a caso il governo italiano, dopo l'ultimo annuncio relativo al nuovo rialzo il prossimo luglio, ha criticato duramente la scelta, sia con Giorgia Meloni sia con Matteo Salvini. E la gravità della situazione viene fotografata da una frase di Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia: "Non è che c'è rischio-recessione, in Germania è già arrivata". Così, tranchant, quando gli chiedevano un commento sulle possibile conseguenze delle mosse della Lagarde. Infatti l'economia tedesca è ufficialmente entrata ...