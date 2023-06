È di una ragazza romana di 16 anni il cadavere ritrovato accanto al cassonetto  VIDEO

(Di mercoledì 28 giugno 2023) AGI - Si aggiungono dettagli al terribile fatto di cronaca accaduto nel pomeriggio quando ildi una donna è statoin un carrello della spesa dentro a un sacco nero e posizionato vicino a un cassonetto in via Stefano Borgia, a Primavalle, periferia nord-ovest di Roma. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile, gli agenti del commissariato Primavalle e la Polizia Scientifica per i rilievi. Secondo quanto si apprende, le forze dell'ordine hanno bloccato un uomo che sarebbe sospettato e la cui posizione è ancora al vaglio. Sempre secondo quanto si apprende, il ragazzo è minorenne e sarebbe di origini straniere. Si è inoltre appreso che la vittima era unadi 16e che si chiamava Michelle Maria Causo. A chiamare il 112 un cittadino che avrebbe visto un giovane ...

