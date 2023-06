Dzeko-Fenerbahce | spuntano i primi problemi | ecco cosa sta succedendo

Rischia di essere già un caso quello che riguarda Edin. L'attaccante, ex Inter, ha deciso di continuare la sua carriera con la maglia della squadra turca del, ma non c'è stato neanche il tempo di sbarcare in Turchia che è già scoppiato il ...Commenta per primo Nemmeno il tempo di ambientarsi in quel di Istanbul - dopo aver lasciato l'Inter a parametro zero - che in casascoppia subito un caso riguardante Edin, una grana inattesa, non prevista dal club turco e che non mette in buona luce il centravanti bosniaco, appena trasferitosi dalla parentesi ...L'ex Borussia Monchengladbach arriva dopo l'addio di Edin, passato al, e in attesa di risolvere la questione Lukaku. Come noto, infatti, il club nerazzurro è al lavoro per riportare ...

Fenerbahce, prima grana con Dzeko: non vuole giocare un torneo in Russia - Sportmediaset Sport Mediaset

Edin Dzeko ha accettato l'offerta del Fenerbahce da meno di una settimana e c'è già un primo caso "diplomatico" da dover risolvere da parte del club turco. L'attaccante bosniaco, infatti, non intende ...A meno di una settimana dal suo trasferimento in Turchia, scoppia la prima grana tra Edin Dzeko e il Fenerbahce. L'ex attaccante dell'Inter, infatti, non intende prendere parte al torneo previsto a i ...