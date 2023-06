Due dodicenni aggrediscono un’anziana perchè li aveva rimproverati per via del loro vandalismo in via Roma

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dueuna donna di 70 anni che li, causandole la frattura del femore. Il segretario generale Cisl Palermo Trapani e il presidente della II commissione permanente Servizi sociali esprimono solidarietà e lanciano un appello alla sicurezza pubblica e all’educazione Un terribile episodio di violenza si è verificato ieri in via, a Palermo. Duesono stati ripresi mentre danneggiavano dei cartelli stradali, quando una donna di 70 anni ha deciso di intervenire. Purtroppo, invece di ascoltare il rimprovero della signora, i giovani l’hanno spinta violentemente facendola cadere a terra. L’anziana era accompagnata dalla figlia che ha assistito impotente alla scena. Le conseguenze dell’aggressione Immediatamente dopo l’aggressione, la ...

Rimproverati perché stavano danneggiando alcuni cartelli stradali, due ragazzi di 12 anni, hanno spinto la donna, di 70 anni, che li aveva richiamati, facendola cadere a terra e procurandole la frattura del femore. E' successo ieri in via Roma. L'anziana era in compagnia ...

E’ stata operata solo oggi nella clinica Latteri, la donna di 70 anni che si è rotta il femore dopo essere stata aggredita e picchiata da due dodicenni che poco prima aveva rimproverato per aver dann ...Due dodicenni sono stati rimproverati mentre stavano danneggiando alcuni cartelli stradali in via Roma a Palermo. I due hanno reagito contro la donna di 70 anni facendola cadere a ...