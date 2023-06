Drogata e stuprata da più di 80 uomini “ingaggiati” dal marito Il caso svelato in Francia da Le Monde

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Abusi protratti per almeno 10 anni, ai danni di una donna, ora 60enne, alla quale ilsomministrava di nascosto benzodiazepine per poi sottoporla alle violenze sessuali dicontattati in chat, 83 in tutto, dei quali 51 identificati e arrestati. La vicenda si è andata aventi per anni a Vaucluse, sud della, prima di venire a galla a partire da un’altra inchiesta, aperta dagli inquirenti nel 2020, quando Dominique P. – nome di fantasia attribuito all’uomo responsabile da Le, che si è occupato delin una lunga inchiesta- fu fermato dalla polizia per aver ripreso le immagini del “sotto la gonna” di diverse donne in un supermercato. Da lì, il sequestro del pc e del cellulare e l’arresto. Pochi mesi dopo, gli inquirenti interrogano la moglie, che spiega di considerare il ...