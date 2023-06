Droga | arrestate sei persone per detenzione e spaccio

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Auto usate per trasportare, con nascondigli più o meno ingegnosi, scoperte dalla Polizia di Stato nei quartieri di Cortina d’Ampezzo e Giardinetti.nascosta negli slip invece nel quartiere Esquilino. Una pattuglia in borghese del distretto Ponte Milvio, in una delle piccole vie del comprensorio di Cortina d’Ampezzo, ha controllato 2 uomini, uno di 23 e l’altro di 39 anni, a bordo di una vecchia utilitaria; i poliziotti, sentendo il tipico odore acre dei cannabinoidi, hanno approfondito l’accertamento ed hanno trovato subito mezzo panetto di hashish nascosto tra i sedili. Dopo un’attenta ricerca, sotto la scocca della macchina, hanno trovato 3 scatole di metallo calamitate alla carrozzeria, dove erano celati 40 grammi di cocaina. I 2, ai quali sono stati anche sequestrati più di 400 euro in contanti, sono stati arrestati perché gravemente ...

Sette persone sono statecomplessivamente dai Carabinieri nel corso di un'operazione che si è sviluppata nelle province di Verona e Padova e a Vittoria . I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di ...Questo avrebbe permesso all'Arma di appurare che gli stessi gestivano in provincia di Verona una fiorente attività di spaccio dicocaina, marijuana e hashish) avvalendosi di una rete di ...'La strage di Erba per una partita di' Bambini migranti, sonniferi per non farli piangere e ... Alcune sono statein Slovenia. Una trentina i capi di imputazione a loro carico, tra cui l'...

Droga dalla Spagna in Italia, arresti in clan barese Agenzia ANSA

VERONA – Sette persone sono state arrestate dai Carabinieri che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Verona, su richiesta della locale Procura, p ...I carabinieri ieri 27 giugno in via Fra' Paolo Sarpi hanno arrestato un marocchino di 35 anni che si trovava al volante di una Bmw. Trovati oltre quattro etti di hashish e un modico quantitativo di co ...