Dove è ancora possibile comprare l' Omega MoonSwatch

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Aggiornamento 28 giugno 2023 Signori e signore, se stateimpazzendo nel tentativo di trovare il vostro. Perché no al primo lancio non ci siete riusciti, e no, nemmeno con il secondo con l'edizione Mission to Moonshine, sappiate che potreste mettere al polso il vostro tanto desiderato orologio recandovi anche personalmente in uno dei selezionati negozi del marchio. Già madirete voi? L'impresa non è semplicissima, a dire il vero, ma non im. Attualmente, infatti, come riporta il sito del brand, la disponibilità deiè legata ad alcuni Paesi, e a determinate città. A cui se ne aggiungono sempre di nuovi. Canada e Nigeria, per esempio sono le ultime due entry. L'importante, se volete andare personalmente, è verificare sul sito ufficialeè ...