Donna in carrozzina elettrica investita da un’auto

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente sulla strada statale 7 Appia. Una60enne che transitava a bordo di una carrozzellaper disabili è statada un auto azienda Fiat Panda in un tratto in rettilineo poco prima di Tufara Valle. Laè stata trasportata in Ospedale al San Pio. Secondo una prima ricostruzione da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto con 2 pattuglie sembrerebbe che la carrozzella sia stata tamponata. L’incidente è avvenuto intorno alle 20. Il traffico nella zona è molto rallentato e si procede ad una sola corsia di marcia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.