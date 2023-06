Dominik Mysterio | “Inizialmente | sarei dovuto andare a NXT”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 28 giugno 2023)è ormai uno degli heel più detestati in tutto il mondo del wrestling. Dopo uno stint da face in coppia con il padre, lo scorso settembre,si è unito al Judgment Day raccogliendo un discreto successo. Il suo destino, però, ha preso una traiettoria inaspettata: infatti, il figlio di Rey, ha dichiarato che dopo il suo debutto aveva già le valige in mano in direzione NXT. Il commento Come ben sappiamo,ha esordito sul ring a SummerSlam 2020 contro Seth Rollins. Durante una puntata di Inside the Ropes, il prossimo avversario di Cody Rhodes, ha parlato dei suoi primi passi in WWE:“Quando mi è stata offerta questa opportunità contro Seth, sapevo che se avessi rifiutato, non ci sarebbe mai stata un’altra occasione come questa. Mio padre mi ha detto ‘devi ...