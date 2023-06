Domanda disoccupazione NASpI | è online il nuovo servizio Inps

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Con una nota l'comunica che si è conclusa la fase sperimentale deldiper l’accesso alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (). L’, con il messaggio 27 giugno 2023, n. 2385, informa gli utenti che ildi Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego () rappresenta ora l’unica modalità per accedere all’indennità mensile di. L'articolo .