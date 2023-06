Docente destituita per inettitudine | Stella | “Danneggia soprattutto i suoi colleghi | esposti a riprovazione che non meritano”

Leggi Anche Rovigo, la professoressa 'impallinata' dagli studenti: 'Sono stata io quella punita' Leggi Anche Scuola, insegnante: ecco come ha fatto laa vivere per 20 anni da prof ...commenta Se il suo licenziamento dalla scuola è legato a 'incapacità didattica' e 'inettitudine permanente e assoluta', Cinzia Paolina De Lio , professoressa di Storia e filosofia di liceo, ha ...Si continua a parlare del caso della professoressa in servizio a Chioggiadall'insegnamento dalla Cassazione per inettitudine che sarebbe stata assente dal lavoro ...Come ha fatto la...

Scuola, insegnante destituita: ecco come ha fatto la docente a vivere per 20 anni da prof fantasma TGCOM

Valditara vuole ridare dignità alla scuola anche “incrementando le verifiche sui docenti” dopo il caso dell’insegnante, assente 20 anni su 24, e ritenuta pure incompetente ...Francesca Bozzato ha avuto Cinzia Paolina De Lio come docente al terzo anno di liceo “Non ha mai avuto continuità: veniva qualche giorno e poi prendeva lunghi ...