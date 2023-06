Dl enti | Sbrollini Iv | ‘schiaffo alla democrazia e al Parlamento’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu (Adnkronos) – “E’ umiliante doversi confrontare con un decreto che non abbiamo potuto esaminare. Continuiamo ad essere una opposizione costruttiva, ma ci viene chiesto l’ennesimo voto di fiducia, su un documento che non ha il profilo di omogeneità e urgenza. è uno schiaffoe al parlamento”. Lo ha detto la senatrice del gruppo Azione-Italia viva Danielaintervenendo in aula sul Dl. “Dentro questo decreto c’è di tutto, il che va in palese contrasto con l’articolo 77 della Costituzione. Si parla di Inps, Inail, Rai, sanità, istituto di credito sportivo, Pnrr, minoranze linguistiche, e potrei continuare. Le urgenze sono altre: sanità e Mes. Sul Meccanismo di stabilità, il 30 giugno è arrivato, e vorremmo capire qual è la linea del governo: Meloni venga a riferire e spiegare se ...