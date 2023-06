Dl enti | Nicita Pd | ' dimostra totale incapacità governo e serve solo a occupare potere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu (Adnkronos) - "Noi stiamo oggi parlando di qualcosa della quale non abbiamo discusso nelle commissioni compet. Si tratta dunque di una discussione la cui fine è nota: voterete la fiducia. Ormai è un rito. Avete superato il record delle decretazioni d'urgenza e dell'uso della fiducia". Lo ha detto il senatore del Pd Antoniointervenendo in aula sul Dl. "Questo decreto non soltanto ci ha impedito una discussione nelle commissioni maladel. Contiene proroghe ai vostri provvedim, come quella che riguarda l'Aifa. Siete undei decreti d'urgenza e delle fiducie ma anche unche non riesce a mettere respiro, ad avere una visione del futuro, ...