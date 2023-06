Disturbi intestinali nel gatto | quando preoccuparsi e cosa fare per aiutarlo

Leggi su dilei

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Uncolpito da diarrea può non manifestare immediatamente i sintomi, a causa dello stile di vita indipendente e della tolettatura impeccabile che lo contraddistingue. Proprio per questo, le visite veterinarie di routine sono la base per assicurare al nostro micio benessere e salute. In questo articolo, esploreremo le cause più comuni della diarrea nei gatti, i sintomi, le modalità di diagnosi e trattamento, nonché le strategie per prevenirla efficacemente. Sintomi della diarrea nelÈ importante rilevare tempestivamente l’insorgenza della diarrea nelpoiché può essere il segnale di una malattia sottostante. Se persistente, può causare disidratazione, carenza di nutrienti e perdita di peso, soprattutto nei cuccioli e negli esemplari anziani, per questo la sua comparsa non va mai trascurata. La diarrea, infatti, è il modo ...