Disastro Italia Under-21 e Bellanova | fuori dagli Europei ai gironi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Imbarazzante eliminazione aidegli-21 per l’. A Cluj-Napoca vince la Norvegia 0-1, ma sonoentrambe: passano Francia e Svizzera. Pernovanta minuti in campo.– L’-21 al girone. Un fallimento clamoroso, arrivato perdendo 0-1 contro la Norvegia quando sarebbe bastato anche un pareggio. Primo tempo non eccezionale, con poche occasioni. A inizio ripresa la squadra di Paolo Nicolato prova ad alzare i ritmi, ma non va oltre una discesa di Wilfried Gnonto sulla destra con tiro alto di poco. Il match di Cluj-Napoca si sblocca al 65’, quando Antonio Nusa appena entrato supera Samuele Ricci e sul suo cross ...

IT Alert è un sistema di allarme pubblico gestito dalla Protezione Civile: ecco come funziona, come si attiva e che cosa fare se si riceve una notifica.