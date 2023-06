Disastro Italia | per la quarta Olimpiade di fila niente qualificazione ai Giochi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Non bisogna nascondersi, l’Under 21 azzurra andava in Romania per disputare un ottimo Europeo di categoria, ma soprattutto per guadagnarsi dopo tanti anni unaOlimpica. E invece, ancora una volta, ai prossimila nostra Nazionale non ci sarà. Per laedizione consecutive dopo Londra, Rio e Tokyo, anche a Parigi il torneo calcistico non ci vedrà impegnati. E se queste quattro mancate partecipazioni le aggiungiamo alle due – ben più importanti, sia chiaro – mancate qualificazioni Mondiali, sicuramente ne esce un quadro non proprio dei migliori per il nostro sistema calcio. Per provare a raggiungere l’obiettivo si era deciso di far tornare in Under gente come Tonali e Gnonto, ormai saldamente nel giro della Nazionale maggiore. Si era fatto un tentativo anche con Moise Kean, salvo rinuncia di quest’ultimo. ...