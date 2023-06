Diritti tv Coppa Italia e Supercoppa Italiana | pubblicato invito a offrire | prezzo minimo 62 milioni a stagione

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La Lega Serie A hal’a presentare le offerte per iaudiovisivi die Superna per il triennio che comprende le stagioni 2024-25, 2025-26 e 2026-27. Il termine per le offerte è stato fissato alle ore 10 di giovedì 13 luglio. Per quanto riguarda il, questo è stato fissato per ciascunaa 62di euro. Ricordiamo che gli attualitv sono in mano a Mediaset anche per la prossima. SportFace.

La Lega Serie A ha pubblicato il bando per itv dellaItalia e della Supercoppa italiana e se quest'ultima è diventata una Final Four (almeno per la prossima edizione in Arabia Saudita),...... via Ippolito Rosellini 4, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ("Lega Serie A') pubblica il presente Invito per l'acquisizione in licenza diAudiovisivi dellaItalia ...... la Lega ha definito il bando di gara inerenteItalia e SuperCoppa per le annate dal 2024 al 2027, i cuitv sono attualmente gestiti da Mediaset, che li aveva strappati alla Rai con un ...

Coppa Italia come FA Cup Nel bando dei diritti resta l'ipotesi Calcio e Finanza

E’ sfumata, almeno per il momento, la possibilità di vedere anche in Italia un format della coppa nazionale sul modello della FA Cup. La Lega Serie A ha pubblicato il bando per i diritti tv della Copp ...Le regate che decideranno chi sarà lo sfidante di New Zealand si disputeranno solo a cominciare dall’agosto 2024, ma è necessario prepararsi per tempo. In acqua quest’anno solo le AC40, molto diverse ...