Direttore Poste Taranto filmava colleghe nel bagno | arrestato

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La notizia è riportata sull'edizione locale della Gazzetta del Mezzogiorno. Le indagini, avviate nel marzo del 2022 avrebbero permesso di accertare come l'uomo avesse piazzato una telecamera nascosta ...

Un direttore delle Poste di Taranto avrebbe utilizzato una telecamera per spiare le colleghe in bagno. Sotto sequestro migliaia di immagini ...